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Карту цветения роз опубликовали для посетителей ВДНХ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цветение около 36 тысяч роз смогут наблюдать гости Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в этом сезоне.

Для удобства посетителей на сайте ВДНХ опубликована специальная карта. Она содержит информацию о локациях, названиях и цвете растений, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Чтобы (…) спланировать свои прогулки и фотосессии на ВДНХ, разработан гид-путеводитель по местам, где можно увидеть розы. Он адресован интересующимся ботаникой и цветоводством, а также фотографам, блогерам и всем ценителям прекрасного", - сказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Большинство роз на территории выставки сосредоточено на ее центральной аллее, в северном и южном розариях.

На ВДНХ можно будет полюбоваться розами сливового, красно-оранжевого, темно- и нежно розового, а также белого цвета.

Москва ВДНХ

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