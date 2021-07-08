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Дублер Волгоградского проспекта в Москве перекрыт из-за пожара на складе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Дублер Волгоградского проспекта перекрыт в районе пожара складских помещений на юге столицы, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Из-за пожара в складских помещениях по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, корп. 8 перекрыт дублер Волгоградского пр-та от д. 32, корп. 1 до д. 36", - сообщается в телеграм-канале департамента в четверг.

Ранее столичное МЧС сообщило о возгорании административного здания на Волгоградском проспекте. По информации ведомства, пожар локализован на площади 1 тыс. квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Москва

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