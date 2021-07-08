Власти Москвы пока воздержатся от новых COVID-ограничений

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти в настоящее время могут воздержатся от введения новых ограничений в связи с коронавирусом; эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - написал Собянин в своем блоге в четверг.

"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", - отметил мэр столицы.