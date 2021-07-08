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В РФ за сутки выявлено более 24,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 24,8 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 818 случаев, умерли за сутки 734 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (11,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 734 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 109, в Санкт-Петербурге - 101, в Иркутской области - 32.

По выздоровлении были выписаны 21 336 человек.

В российской столице в четверг, сообщает оперативный штаб, выявлено 6 040 новых случаев COVID-19 за сутки, 6 805 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Московской области - 2 581 случай, в Санкт-Петербурге - 1 937 случаев.

Всего за время пандемии в РФ зарегистрировано 5,7 млн случаев коронавирусной инфекции, 140 775 умерших.

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