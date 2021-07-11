В аэропорту Москвы мужчина открыл аварийную дверь самолета из-за духоты

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Один из пассажиров рейса Москва - Анталия открыл аварийный выход на воздушном судне, пока самолет ждал вылета в аэропорту, сообщила старший помощник Московского межрегионального управления на транспорте СКР Елена Марковская журналистам в воскресенье.

Все пассажиры вылетели в пункт назначения резервным самолетом. Следственными органами организована доследственная проверка.

Ранее в СМИ появилась информация об открывшем аварийный люк пассажире в аэропорту "Шереметьево". По информации ряда изданий и телеграм-каналов, пассажиры рейса находились в самолете, в котором не работали кондиционеры.