Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 459 999+399 937

В аэропорту Москвы мужчина открыл аварийную дверь самолета из-за духоты

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Один из пассажиров рейса Москва - Анталия открыл аварийный выход на воздушном судне, пока самолет ждал вылета в аэропорту, сообщила старший помощник Московского межрегионального управления на транспорте СКР Елена Марковская журналистам в воскресенье.

Все пассажиры вылетели в пункт назначения резервным самолетом. Следственными органами организована доследственная проверка.

Ранее в СМИ появилась информация об открывшем аварийный люк пассажире в аэропорту "Шереметьево". По информации ряда изданий и телеграм-каналов, пассажиры рейса находились в самолете, в котором не работали кондиционеры.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя сутки

Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');