Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:17Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 795 909+533 322

Центральный округ войск Росгвардии отмечает столетие

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центральный округ войск Росгвардии в четверг отмечает столетие, в 1921 году 15 июля был создан Московский округ войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

"15 июля Центральному Оршанско-Хинганскому ордена Жукова Краснознамённому округу войск национальной гвардии Российской Федерации исполняется 100 лет", - сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии в четверг.

Указом президента за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач Центральный округ Росгвардии награжден орденом Жукова.

Центральный округ Росгвардии отсчитывает свою историю со дня основания Московского округа войск в составе ВЧК в 1921 году. Так же, как их современные коллеги, военнослужащие округа выполняли задачи по охране промышленных предприятий, а также объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны. Позднее округ был реформирован в 36-ю дивизию НКВД, которая, в частности, конвоировала по улицам Москвы более 57 тыс пленных немецких генералов, офицеров и солдат после окончания Великой Отечественной войны (ВОВ).

Почетные наименования "Оршанский" и "Хинганский" присвоены округу за подвиги военнослужащих 192-й стрелковой дивизии в период ВОВ: освобождение города Орша в Белоруссии и форсирование горного хребта Большой Хинган.

В 1946 году на основе 36-й дивизии конвойных войск НКВД и 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознамённой дивизии формируется 76-я дивизия конвойных войск МВД СССР, которая в 1993 году стала основой для формирования Московского Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа внутренних войск МВД России.

В 2015 году, после образования Росгвардии Центральный округ, как и другие подразделения внутренних войск МВД РФ, перешёл в это ведомство.

Росгвардия МВД РФ

Новости

В Москве начнут проверять сотрудников сфер обслуживания на соблюдение требования о вакцинации

В Москве начнут проверять сотрудников сфер обслуживания на соблюдение требования о вакцинации

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

Температурный рекорд 1951 года повторен в Москве

Число арестованных участников драки мигрантов в Москве выросло до 42

Число арестованных участников драки мигрантов в Москве выросло до 42

Блогер Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП

Синоптики не ждут в столичном регионе повторения ситуации 2010 года

Суд расценил драку в Кузьминках как митинг с шествием

В Москве зафиксировали минимальное с 9 июня число заболевших COVID за сутки

В столице построят еще один мост через Москву-реку

Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');