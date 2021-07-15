Центральный округ войск Росгвардии отмечает столетие

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центральный округ войск Росгвардии в четверг отмечает столетие, в 1921 году 15 июля был создан Московский округ войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

"15 июля Центральному Оршанско-Хинганскому ордена Жукова Краснознамённому округу войск национальной гвардии Российской Федерации исполняется 100 лет", - сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии в четверг.

Указом президента за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач Центральный округ Росгвардии награжден орденом Жукова.

Центральный округ Росгвардии отсчитывает свою историю со дня основания Московского округа войск в составе ВЧК в 1921 году. Так же, как их современные коллеги, военнослужащие округа выполняли задачи по охране промышленных предприятий, а также объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны. Позднее округ был реформирован в 36-ю дивизию НКВД, которая, в частности, конвоировала по улицам Москвы более 57 тыс пленных немецких генералов, офицеров и солдат после окончания Великой Отечественной войны (ВОВ).

Почетные наименования "Оршанский" и "Хинганский" присвоены округу за подвиги военнослужащих 192-й стрелковой дивизии в период ВОВ: освобождение города Орша в Белоруссии и форсирование горного хребта Большой Хинган.

В 1946 году на основе 36-й дивизии конвойных войск НКВД и 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознамённой дивизии формируется 76-я дивизия конвойных войск МВД СССР, которая в 1993 году стала основой для формирования Московского Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа внутренних войск МВД России.

В 2015 году, после образования Росгвардии Центральный округ, как и другие подразделения внутренних войск МВД РФ, перешёл в это ведомство.