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В Москве почти 70% врачей привились от коронавируса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Москве на 14 июля от коронавируса привились почти 70% медработников, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования; почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения", - сказала она.

По ее словам, также вакцинированы 76% сотрудников социальных учреждений, которые работают в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, заняты в проекте "Московские долголетие", в центрах соцзащиты или занятости, в иных организациях.

Госслужащие отраслей образования, здравоохранения и социальной защиты вакцинированы на 83%.

Днем ранее сообщалось о том, что от COVID-19 вакцинировано почти 70% сотрудников сферы транспорта и 71% госслужащих Москвы.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус

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