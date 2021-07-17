В Балашихе произошел пожар на складе шин

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Склад с автомобильными шинами горит в подмосковной Балашихе, обрушилась кровля, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"В Балашихе по ул. Поповка, д. 1А, пожар в одноэтажном кирпичном здании склада 50х20 м (автомобильные шины) на площади 1000 кв.м.",- сказали в ведомстве.

Там отметили, что из-за возгорания у склада обрушилась кровля. Пострадавших нет, пожар локализован в 17:35, работает лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По обновленным данным МЧС, в 18:37 пожар потушен.