Строящуюся линию московского метро назвали "Троицкой"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Линия московского метрополитена, которая пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицка, получила название "Троицкая", сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее в проекте линия называлась "Коммунарской".

Уточняется, что станции линии будут называться "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Ракитки" и "Десна".

Кроме того, строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, которая располагается на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, присвоено наименование "Яхромская".