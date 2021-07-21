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"ЭпиВакКорона" доступна в Москве лишь для тех, кто сделал первый укол этим препаратом

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве лишь для тех, кто сделал первый укол этим препаратом
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Информация о появлении в общем доступе вакцины "ЭпиВакКорона" в московских прививочных пунктах не является достоверной, препарат будет использоваться для вакцинации граждан, получивших ранее первый компонент этой вакцины, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в телеграм-канале вакцины "ЭпиВакКорона" появилась информация о том, что в ближайшее время в регионы поступит 720 тыс. доз данного препарата. Также уточнялось, что в Москву уже поступило более 40 тыс. доз.

Эта вакцина закончилась в Москве 1 июля. Привиться ей можно было в прививочных пунктах на базе городских поликлиник.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона коронавирус Москва

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