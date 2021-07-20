Новую партию из 720 тысяч доз "ЭпиВакКороны" отправили в регионы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В регионы в ближайшее время поступит 720 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщается в официальном телеграм-канале вакцины во вторник.

В сообщении уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тыс. доз, и в ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации.

На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона". Поставками вакцины в регионы занимается холдинг "Нацимбио" "Ростеха".

Ранее во вторник в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где разработали вакцину, сообщили "Интерфаксу", что на 16 июля произведено почти 4 млн доз "ЭпиВакКороны".

О том, что "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, стало известно 1 июля. Это пептидная вакцина, она была зарегистрирована в России второй по счету в октябре 2020 года. С апреля препарат применяют для массовой вакцинации населения.