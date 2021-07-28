В Москве пройдут кратковременные дожди с грозами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Грозовые дожди возможны в столичном регионе, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы в среду.

"Сегодня в столице до 26 градусов выше нуля, переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

По информации властей, при грозе ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник из-за жары в Москве действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура в городе достигала 29,3 градуса.