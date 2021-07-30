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Пожар на складе на юго-востоке столицы потушен

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожар в складском помещении на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Перерва, дом 11, строение 27, где ранее в пятницу произошло возгорание, ликвидирован.

"В 04 часа 52 минуты - ликвидирован", - сообщает сайт Главного управления МЧС РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы горит складское помещение, площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. Позже она увеличилась до 2 тыс. квадратных метров.

"30 июля 2021 года в 00 часов 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Перерва, дом 11, строение 27, где происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара 2000 кв. метров", - сообщалось на сайте ГУ МЧС.

Пожар был локализован в 04:00 мск.

Москва

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На юго-востоке Москвы горит склад

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