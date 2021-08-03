Что произошло за день: вторник, 3 августа

Приговор Любови Соболь, смерть главы "Белорусского дома на Украине", минимальный прирост случаев COVID в России с конца июня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские спортсмены выиграли в Токио еще две медали. Золото завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг, бронзовым призером стал гимнаст Никита Нагорный в упражнении на перекладине. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы.

- Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу". Ей запрещается покидать дом в период с 22:00 до 6:00, менять постоянное место жительства без уведомления, посещать места массовых мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы и области без разрешения.

- Главу "Белорусского дома на Украине" нашли повешенным в киевском парке. Он пропал накануне: вышел из дома на пробежку и не вернулся. Полиция рассматривает версии суицида и умышленного убийства с имитацией самоубийства. "Белорусский дом на Украине" помогает людям, эмигрировавшим из Белоруссии.

- Адвокаты Пола Уилана сообщают, что он больше месяца не выходил на связь. Защита осужденного в РФ за шпионаж американца пожаловалась во ФСИН на администрацию мордовской колонии.

- В России выявили минимальные с конца июня 22 010 случаев COVID-19. За сутки умерли 788 пациентов, выписаны 18 963 человека. В Москве прирост заболевших составил 1 952 случая - это минимум с конца апреля.

- Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий. С 1 марта 2022 года женщинам разрешат быть авиамеханиками самолетов и вертолетов, заниматься монтажом технологического оборудования.