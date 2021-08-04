Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В войсках московского региона после значительного спада дедовщины в 2021 году снова выросло количество случаев нанесения побоев и проявления неуставных отношений в войсках московского региона, сообщил "Интерфаксу" Московский городской военный прокурор Владислав Приходченко.

Он добавил, что "данные преступления составляют всего лишь 6% от общего количества учтенных криминальных деяний".

По его словам, "наибольшую склонность" к рукоприкладству и неуставным отношениям, "проявили солдаты и сержанты, проходящие военную службу по призыву".

В ситуации с офицерской преступностью прокурор также отметил "ряд негативных тенденций": "увеличилось количество совершаемых ими мошенничеств, должностных преступлений, а также мелкого взяточничества".

"Так, за совершение шести эпизодов мелкого взяточничества осужден начальник отделения медицинской роты одной из воинских частей, дислоцированных в Московской области. Деньги он получал за выдачу заведомо ложных заключений о временном освобождении четырех военнослужащих от исполнения должностных обязанностей", - уточнил Приходченко.

Он также отметил рост коррупции в регионе и связал его со взяточничеством в военкоматах".

"К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день уровень преступности в поднадзорных войсках остается высоким. В первую очередь это связано с ростом мелкого взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями и их превышений, - сказал Приходченко. - Рост коррупционной преступности отмечен среди гражданского персонала, особенно военных комиссариатов".

По его словам, в несколько раз увеличился размер причиненного государству ущерба. "В значительной степени такая динамика обусловлена расследованием уголовных дел в отношении должностных лиц военных представительств Минобороны России", - пояснил Приходченко.

Треть всех учтенных преступлений совершена "контрактниками", в связи с чем эта категория лиц оказывает доминирующее влияние на криминогенную обстановку.