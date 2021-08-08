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Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Москве

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием КАМАЗа и легкового автомобиля на Калужском шоссе в Москве унесла жизни четырех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"КАМАЗ столкнулся с автомобилем Kia на Калужском шоссе возле поселения Старое Вороново. В результате аварии четыре человека погибли. Все они находились в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возраст погибших пассажиров легковушки не превышает 25 лет.

По данным собеседника агентства, КАМАЗ вез молоко "в специальной емкости".

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили информацию о погибших в аварии, уточнив, что жертвами ДТП стали водитель "легковушки" и три ее пассажира.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, сопряженный с поворотом налево, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем КАМАЗ", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб города. Выясняются обстоятельства ДТП.

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