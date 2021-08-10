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Пожар произошел в строительном городке в Красногорске из-за повреждения газопровода

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рабочие повредили газопровод высокого давления в подмосковном Красногорске, в результате чего произошел пожар в строительном городке. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"В Красногорске строители задели ковшом подземный газопровод высокого давления диаметром 400 мм. Начался пожар", - сказал источник.

Огнем охватило 15 бытовок, однако факельного горения удалось избежать.

По словам собеседника агентства, предварительно, никто не пострадал.

Красногорск Московская область

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