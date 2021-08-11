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В августе в Подмосковье пройдет джазовый фестиваль

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - 21-22 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится VII Международный фестиваль "Джазовые сезоны".

Как сообщают организаторы, в этом году хедлайнерами станут трио кубинского джазового пианиста Альфредо Родригеса, а также исполнитель музыки на pedal-steel-гитаре Рузвельт Колье и его группа.

В программе фестиваля также выступления народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, певицы Фантине, пианиста и вокалиста Олега Аккуратова, оркестра имени Гараняна и других.

Джазовые сезоны

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