Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:46Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

В Москве проведут соревнование по робототехнике First Tech Challenge

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве пройдут соревнования одного из направлений международного турнира по робототехнике для подростков First Tech Challenge, его победители станут известны в феврале; победители национального чемпионат, который пройдет в 2022 году, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В Москве начался набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12-18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра Сергунина, власти видят возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом - уже более 30 в разных возрастных категориях. "В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы", - сказала Сергунина.

Уточняется, что зарегистрироваться на соревнование можно целой командой (от образовательной организации) или в индивидуальном порядке - в этом случае участника включат в команду детского технопарка "Москва" или "Мосгормаш".

С 2022 года московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по всем четырем направлениям - First Lego League Discover (четыре - шесть лет), First Lego League Explore (шесть - девять лет), First Lego League Challenge (10-16 лет) и First Tech Challenge (12-18 лет).

Москва First Tech Challenge

Новости

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Пожар произошел в строительном городке в Красногорске из-за повреждения газопровода

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 20%

Пандемия коронавируса

В Москве заболеваемость COVID-19 снижается второй день подряд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');