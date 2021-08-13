В Москве проведут соревнование по робототехнике First Tech Challenge

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве пройдут соревнования одного из направлений международного турнира по робототехнике для подростков First Tech Challenge, его победители станут известны в феврале; победители национального чемпионат, который пройдет в 2022 году, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В Москве начался набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12-18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра Сергунина, власти видят возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом - уже более 30 в разных возрастных категориях. "В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы", - сказала Сергунина.

Уточняется, что зарегистрироваться на соревнование можно целой командой (от образовательной организации) или в индивидуальном порядке - в этом случае участника включат в команду детского технопарка "Москва" или "Мосгормаш".

С 2022 года московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по всем четырем направлениям - First Lego League Discover (четыре - шесть лет), First Lego League Explore (шесть - девять лет), First Lego League Challenge (10-16 лет) и First Tech Challenge (12-18 лет).