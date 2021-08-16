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Обороты фитнес-центров в Москве превысили "допандемийный" уровень

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2021 года оборот московских фитнес-центров составил около 5,48 млрд рублей, это на 24,7% больше, чем в первом полугодии доковидного 2019 год и она 92,5% больше, чем в аналогичный период 2020 год, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В июле обороты городской индустрии фитнеса составили 806 млн рублей, что на 5,6% больше, чем в июне, добавил чиновник.

В 2020 году фитнес-клубы не работали с конца марта до 23 июня из-за введенных ограничений, но принимали меры, чтобы удержать клиентов, напомнил через пресс-службу глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты. Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей", - сказал Пуртов. По его словам, в ноябре и декабре, когда в индустрии проходят традиционные скидочные акции, обороты выросли до 827 млн рублей и 838 млн рублей соответственно.

Фитнес-индустрия вошла в число наиболее пострадавших от пандемии сфер. В 2020 году число рабочих мест в городских фитнес-центрах сократилось на 0,9% в сравнении с 2019 годом. На конец 2020 года в индустрии работали 2800 человек. Средняя зарплата сотрудников в фитнес-индустрии за 2020 год увеличилась на 1,3% - до 29,1 тысячи рублей

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Москва коронавирус Владимир Ефимов Кирилл Пуртов

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