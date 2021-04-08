Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Оборот московских компаний, работающих в сфере спорта и красоты, вернулся к показателям, которые фиксировались до введения в столице COVID-ограничений, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 млрд рублей - на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем", - привели на портале мэра и правительства столицы слова Ефимова.

Он добавил, что оборот магазинов спортивных товаров и оборудования достиг 1,3 млрд руб. (это на 13,1% больше, чем в феврале).

Кроме того, к докризисным показателям вернулась в Москве индустрия красоты, ее оборот в первом квартале 2021 года достиг 10,7 млрд руб., это на 1,1% больше, чем в прошлом году.

В московской мэрии отмечают рост трат жителей города в парикмахерских и салонах красоты на 23% - до 4,25 млрд руб. Выручка розничных магазинов, торгующих косметикой и парфюмерией, увеличилась за прошлый месяц на 20,3% - до 8,9 млрд руб.