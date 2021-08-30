Потушен пожар на подземной парковке на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на подземной парковке в бизнес-центре "Президент плаза" на Кутузовском проспекте.

Пожар был ликвидирован в 16:20, сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Там уточнили, что горели обшивка труб и утеплитель. Люди покинули здание до прибытия пожарных подразделений.

Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре "Президент-плаза" по адресу Кутузовский проспект, 32 к.1.