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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Потушен пожар на подземной парковке на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на подземной парковке в бизнес-центре "Президент плаза" на Кутузовском проспекте.

Пожар был ликвидирован в 16:20, сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Там уточнили, что горели обшивка труб и утеплитель. Люди покинули здание до прибытия пожарных подразделений.

Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре "Президент-плаза" по адресу Кутузовский проспект, 32 к.1.

МЧС Москва

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