С 1 сентября на станции метро "Каширская" вновь будут останавливаться поезда, следующие в центр

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спустя полгода на станции "Каширская" зеленой (Замоскворецкой) линии московского метро начнут останавливаться поезда при движении в центр. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажирам, следующим в центр, больше не нужно доезжать до "Кантемировской" и пересаживаться в поезд в обратном направлении. Поездки станут примерно на семь минут быстрее", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на станции частично завершена реконструкция, которая позволит интегрировать ее в систему Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. На платформе уложили более 3 тыс. кв.м. гранита, обновили 19 колонн и лестницы.

Также планируется завершить переустройство инженерных систем, технических помещений в южном вестибюле и перехода между платформами. В связи с этим для входа, выхода и перехода между платформами на "Каширской" пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем (выходы 3-4).

"Каширская" – кросс-платформенная станция, полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году.