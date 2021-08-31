Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

С 1 сентября на станции метро "Каширская" вновь будут останавливаться поезда, следующие в центр

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спустя полгода на станции "Каширская" зеленой (Замоскворецкой) линии московского метро начнут останавливаться поезда при движении в центр. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажирам, следующим в центр, больше не нужно доезжать до "Кантемировской" и пересаживаться в поезд в обратном направлении. Поездки станут примерно на семь минут быстрее", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на станции частично завершена реконструкция, которая позволит интегрировать ее в систему Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. На платформе уложили более 3 тыс. кв.м. гранита, обновили 19 колонн и лестницы.

Также планируется завершить переустройство инженерных систем, технических помещений в южном вестибюле и перехода между платформами. В связи с этим для входа, выхода и перехода между платформами на "Каширской" пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем (выходы 3-4).

"Каширская" – кросс-платформенная станция, полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году.

Москва метрополитен

Новости

Обладатели банковской карты "Мир" смогут ездить в метро, МЦК и МЦД со скидкой

Пандемия коронавируса

Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта

Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта

В центре Москвы неизвестные повредили 400 электросамокатов

В центре Москвы неизвестные повредили 400 электросамокатов

Сервис "оплаты лицом" запустили еще на двух линиях московского метро

Сервис "оплаты лицом" запустили еще на двух линиях московского метро

Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье до утра 31 августа

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице
Пандемия коронавируса

Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в Москве сократилось на 20% за неделю

Число заболевших COVID-19 в Москве сократилось на 20% за неделю

В Москве вынесен еще один приговор по "санитарному делу"

Каждый второй москвич допускает участие в онлайн-голосовании в сентябре

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');