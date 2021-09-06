В Москве через неделю заработает сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации начнет работать в Москве на следующей неделе, сообщает столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

"Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально все цифровые коды действительны в течение одного года после первичной вакцинации. На данный момент нет ни одного QR-кода с истекшим сроком.

Также в оперштабе добавили, что информационные системы Москвы предусматривают возможность продления QR-кодов. Цифровой сертификат в случае ревакцинации будет выдаваться на портале госуслуг.

"Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно - все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые москвичи не могут продлить срок действия QR-кода после ревакцинации. Для этого им было необходимо писать в техподдержку Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).