В Москве начали принимать плазму от доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В отделениях переливания крови стартовал прием плазмы с антителами к коронавирусу от прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации "Спутником Лайт". Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом "Спутник V", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на официальном сайте столичной мэрии.

Она отметила, что стать донором плазмы можно в течение шести месяцев после прививки. Если человек был ревакцинирован "Спутником V", то он также может стать донором через 30 дней после получения второго компонента.

Кроме того, на сайте отмечается, что по результатам исследований введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. А плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

Плазму с антителами к коронавирусной инфекции применяют для лечения пациентов с COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Это одна из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины.

Донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. руб. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 руб.