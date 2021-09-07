Непредоставление тестов на COVID при въезде в РФ обошлось москвичам в 21 млн руб.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,6 тыс. граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данных о прохождение теста на коронавирус, оштрафовали на 21 млн руб. с августа 2020 года, сообщает московское управление Роспотребнадзора.

Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.

В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования направлено более 8 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено свыше 4 тыс. протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.