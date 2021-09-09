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Похороны главы МЧС Зиничева будут закрытыми

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в Петербурге в пятницу в закрытом режиме, сообщает в четверг пресс-служба главка ведомства по городу.

"На Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева (...). Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме", - сказано в сообщении.

Утром в пятницу в Главном управлении МЧС России в Москве состоится церемония прощания с министром. По данным источника "Интерфакса", похороны в Петербурге начнутся в 15:00.

8 сентября МЧС России сообщило, что глава ведомства Зиничев, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничев возглавлял МЧС России мая 2018 года. Указом президента РФ ему посмертно присвоено звание Героя России.

Санкт-Петербург Евгений Зиничев

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