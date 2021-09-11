В подмосковной Коломне погиб парашютист

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Московской области погиб парашютист, сообщила в субботу помощник регионального главка Следственного комитета Анна Тертичная.

Она рассказала журналистам, что в правоохранительные органы поступила информация о гибели 45-летнего парашютиста в селе Карабчеево городского округа Коломна.

Мужчина, по предварительным данным, после выполнения воздушного элемента, столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта, после чего запутавшись в стропах отцепленного основного парашюта, упал на землю. Как отметили в региональном главке СКР, в результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.