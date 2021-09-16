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Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла до уровня первой половины августа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 2,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это соответствует уровню первой половины августа 2021 года, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в российской столице за последние 24 часа зафиксировали 2 479 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 1 838 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве выросла на 641 случай или более чем на треть (почти на 35%).

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Показатель четверга по заболеваемости в городе соответствует уровню первой половины августа: большее значение в столице выявили только 13 августа, когда было зарегистрировано 2 529 новых пациентов с коронавирусом. В последнюю неделю в Москве фиксируют рост суточной заболеваемости COVID-19.

За сутки в столице скончалось 45 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии заболевание привело к смерти 28 205 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 1 469 москвичей. В общей сложности от коронавируса в Москве излечились 1 млн 469 тыс. 620 человек.

Накануне сообщалось о смерти 49 и выздоровлении 1 430 жителей Москвы.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 сентября составляет 1 594 121.

23 июля мэр города Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден, власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр отметил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом снизилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с этим мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Москва коронавирус

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