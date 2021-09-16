В России зарегистрировали 19 594 новых случая COVID-19

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 25 августа составил 19 594 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Накануне сообщалось о 18 841 случае заражения. Значения четверга соотносятся с данными 25 августа, но в тот период в России уже началась стабилизация эпидпроцесса после резкого июльского подъема, вызванного распространением дельта-штамма. С начала текущего месяца суточный прирост колебался на уровне 18 тысяч.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве - 2 479 новых случаев, и это максимальное количество заражений в столице с 13 августа. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 653 новых случая COVID-19, в Московской области - 768.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 794 пациента, больше всего скончавшихся в столице - 45, в Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 214 тыс. 520 случаев коронавирусной инфекции, 195 835 умерших и 6 млн 452 тыс. 398 выписанных.

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