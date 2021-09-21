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Хроника последних дней СССР

Цифровой медицинский паспорт ребенка начали использовать в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Врачи детских поликлиник Москвы начали использовать в работе новый сервис - цифровой паспорт ребенка, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый сервис - паспорт ребенка - запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города", - сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что сервис позволяет врачам увидеть свод наиболее важной информации о ребенке, причем не только медицинской. Например, это: группа крови, наличие хронических заболеваний, сведения об образовательном учреждении, которое посещает юный пациент, контакты его представителей. Информация оперативно обновляется и отражается на едином бланке.

Раньше такие сведения хранились разрозненно, что затрудняло их поиск.

До этого в Москве запустили цифровой паспорт участка (сервис, с помощью которого участковый врач может получать актуальную информацию о пациентах в режиме онлайн).

Анастасия Ракова Москва

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