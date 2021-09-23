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Московская мэрия выделит 75 млн руб. на развитие сервисов электросамокатов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Операторы проката электрических самокатов, работающие в Москве, получат 75 млн рублей субсидий за обновление своего парка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 млн руб.", - сказал Ликсутов, его слова привели на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр добавил, что в этом сезоне москвичи совершили более шести млн поездок на электросамокатах – это в три раза больше, чем в 2020 году.

За год парк проката в Москве расширился с 5 до 25 тыс. единиц.

Между тем в настоящее время правовой статус так называемых средств индивидуальной мобильности не определен. Разработку соответствующего проекта постановления правительства РФ осуществляет Минтранс России.

В августе сообщалось, что свыше 50 аварий с использованием электросамокатов произошло в Москве с начала года. Два человека погибли, 57 получили травмы.

Почти 80% подобных аварий произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

В июле МВД сообщало о росте на 195% числа аварий с участием электросамокатов на территории РФ с начала года.

В мае сообщалось, что в центре Москвы и в парках скорость для арендованных электросмокатов ограничили до 15 километров в час.

В том же месяце председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что регулирование передвижения на электросамокатах может быть включено в ПДД. Скорость передвижения на электросамокатах должна регулироваться, добавил он.

Москва

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