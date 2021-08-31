В центре Москвы неизвестные повредили 400 электросамокатов

Полиция проводит проверку по факту инцидента

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные обмазали солидолом 400 электронных самокатов, находящихся на стойках проката в столичном районе Якиманка, сообщили в пресс-службе московской полиции.

Злоумышленники повредили самокаты, обмазав солидолом их электронные панели, сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. Самокаты находились на стойках проката возле двух домов на Ленинском проспекте и около двух зданий на Крымском Валу.

В настоящее время полиция устанавливает причиненный материальный ущерб.

Согласно данным из открытых источников, стоимость одного электросамоката "Ninebot max pro" варьируется от 40 до 65 тысяч рублей в зависимости от характеристик устройства.