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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 230 567 044, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 728 496 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 669 114 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 684 311.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 594 803. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 399 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 308 178 заболевших. Скончались 592 964 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд доз – 6 021 679 702 – вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 608,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 109 человек, в Индии - 320, в Бразилии - 2 766.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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