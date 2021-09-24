Площадь пожара в общежитии Минобороны в Москве увеличилась до 1 тыс. кв.м

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Площадь пожара в общежитии военного университета в Москве увеличилась до 1 тыс. кв. м., сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Площадь пожара возросла еще вдвое до 1 тысячи квадратных метров", - сказал источник.

Ранее стало известно, что пожар угрожает обрушением конструкций.

"Пожару присвоен уже третий ранг сложности из пяти", - указывал источник.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв м.