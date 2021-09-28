Заболеваемость COVID в Москве впервые за три дня оказалась меньше 3 тыс. человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 541 больного COVID-19. Накануне сообщалось о 3 387 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 841 случай, или почти на 25%. Число заболевших за сутки впервые за три дня опустилось ниже показателя в 3 тыс.

За сутки коронавирус привел к смерти 63 человек. С начала пандемии скончались 28 853 москвича.

Выздоровели за сутки 1 886 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 485 862 человека.

Накануне сообщалось о 1 560 выписанных и 61 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 сентября составляет 1 626 918.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

22 сентября заммэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов из-за массового возвращения горожан из отпусков и с дач, а также из-за возобновления школьных занятий.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.