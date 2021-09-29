Мосгордума поддержала введение Дня московского народного ополчения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы в первом чтении поддержали законопроект о введении 11 октября памятной даты Дня московского народного ополчения, сообщил "Интерфаксу" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и назвал принятие этого закона частью патриотической программы.

Включение памятного дня в официальный календарь позволит органам исполнительной власти, общественным некоммерческим организациям планировать и включать соответствующие мероприятия в свои планы, отметил он.

Дата выбрана неслучайно, ведь именно 11 октября 1941 года была предпринята попытка прорыва из Вяземского котла", - объяснил Шапошников.

Он напомнил, что в память о прорыве установлен мемориал "Богородицкое поле", включающий в себя братские могилы. "В этих местах постоянно идут поисковые работы, а найденные останки советских солдат ежегодно захоранивают в октябре. Эту дату поддерживают родственники московских ополченцев, общественные, ветеранские организации, отмечая ее историческую обоснованность"", - добавил спикер Мосгордумы.