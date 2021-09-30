В московском метро начали ставить вторые входные двери

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В московском метро начали подготовку к зиме, на входах в вестибюли станций будут устанавливать вторые двери, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уже идет проверка и подготовка всех систем, которые должны работать в метро зимой, "при этом особое внимание уделяется поддержанию комфортной температуры для пассажиров как на наземном городском транспорте, так и в метро и МЦД".

Уже завершилась проверка тепловых сетей и систем обогрева лестниц, промыты воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро, которые запустят с наступлением холодов.

Кондиционеры в поездах переведены на зимний режим работы, чтобы пассажирам не было жарко в верхней одежде.