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Памфилова спросит ГУ МВД Москвы, почему коммунистам мешали подать иски

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что направит в ГУ МВД Москвы запрос по жалобам коммунистов, которые утверждают, что полицейские чинили им препятствия при подаче в суд исков о несогласии с итогами электронного голосования на прошедших выборах.

Она сказала об этом на заседании комиссии.

"Прошли сообщения, что партия КПРФ, которая готовила иск в суд о несогласии с итогами ДЭГ в Москве, столкнулась с препятствиями со стороны правоохранительных органов. И хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд, и препятствовать ей никто не имеет право. Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию", - объяснила глава ЦИК.

В КПРФ ранее объявили, что утром 28 сентября 14 кандидатов в Госдуму от компартии подадут в Пресненский суд иски к результатам онлайн-голосования на выборах в Москве. Днем ранее это успел сделать один кандидат - Михаил Лобанов.

Однако утром во вторник оказалось, что юристы партии вместе с исками "заблокированы" полицией в городской приемной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Полицейские предлагали юристу Мухамеду Виджеву пройти в отделение. КПРФ в результате перенесла подачу исков на утро 29 сентября и увеличила их количество вдвое.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.

Центризбирком Элла Памфилова Москва КПРФ МВД

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