В Москве появились апартаменты площадью 9 "квадратов"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Апартаменты площадью 9 квадратных метров вышли на первичный рынок столичного жилья, рассказали в риелторской компании "Метриум".

"В сентябре 2021 года на рынке новостроек Москвы впервые появился проект, в котором девелопер предусмотрел апартаменты площадью 9 кв. м. Предыдущий рекорд по компактности студий был зафиксирован в 2020 году, когда на рынке предлагали апартаменты минимальной площадью 10 кв. м. а квартиры - 10,5 кв. м", - рассказали эксперты компании.

Они подчеркивают, что появление микроапартаментов (помещения площадью до 10 кв. м) на рынке новостроек Москвы закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир и апартаментов, которое наблюдается с 2014 года. Первые министудии (площадью от 10 кв. до 20 кв. м) на рынке апартаментов появились в 2013 году - тогда их площадь составила 17,9 кв. м. На рынке квартир министудии начали продавать позже - в 2017 году, когда на продажу было выставлено помещение площадью 17,5 кв. м. С тех пор минимальная площадь студий последовательно сокращалась. Сейчас самая маленькая квартира на рынке достигает в площади 11 кв. м., а самый маленький апартамент - 9 кв. м.

По данным компании, микростудии площадью меньше 10 кв. м появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия. Сейчас эта тенденция обозначилась и в Москве.