Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве появились апартаменты площадью 9 "квадратов"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Апартаменты площадью 9 квадратных метров вышли на первичный рынок столичного жилья, рассказали в риелторской компании "Метриум".

"В сентябре 2021 года на рынке новостроек Москвы впервые появился проект, в котором девелопер предусмотрел апартаменты площадью 9 кв. м. Предыдущий рекорд по компактности студий был зафиксирован в 2020 году, когда на рынке предлагали апартаменты минимальной площадью 10 кв. м. а квартиры - 10,5 кв. м", - рассказали эксперты компании.

Они подчеркивают, что появление микроапартаментов (помещения площадью до 10 кв. м) на рынке новостроек Москвы закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир и апартаментов, которое наблюдается с 2014 года. Первые министудии (площадью от 10 кв. до 20 кв. м) на рынке апартаментов появились в 2013 году - тогда их площадь составила 17,9 кв. м. На рынке квартир министудии начали продавать позже - в 2017 году, когда на продажу было выставлено помещение площадью 17,5 кв. м. С тех пор минимальная площадь студий последовательно сокращалась. Сейчас самая маленькая квартира на рынке достигает в площади 11 кв. м., а самый маленький апартамент - 9 кв. м.

По данным компании, микростудии площадью меньше 10 кв. м появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия. Сейчас эта тенденция обозначилась и в Москве.

Метриум Москва

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве закроют пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе

ФСБ ликвидировала ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Москве и Подмосковье

Уголовное дело возбудили в связи с крушением вертолета в Подмосковье

В Москве предупредили о звонках мошенников с предложением привязать QR-код к соцкартам

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });