Песков назвал подонками избивших мужчину в московском метро

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что инцидент с избиением мужчины в московском метро тремя уроженцами Дагестана не вызывает межнациональной напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах - и неважно, какой они национальности", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "весьма отрадно, что они (избившие мужчину - ИФ) быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении - следствие и так далее".

"Давайте не будем предвосхищать каких-то судебные решении, это не наша компетенция", - отметил Песков.

"Но то, что речь идет о подонках, - это однозначно. К сожалению, подонки - они самой разной национальности", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Получивший резонанс в СМИ и социальных сетях инцидент в московском метро произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии на перегоне между станциями "Измайловская" и "Партизанская": по предварительной информации, трое, как стало впоследствии известно, уроженцев Дагестана избили молодого мужчину, вступившегося за девушку, которая сделала замечание компании.

В настоящее время пострадавший мужчина проходит лечение в больнице. Все трое участников инцидента с ним арестованы.