Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков назвал подонками избивших мужчину в московском метро

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что инцидент с избиением мужчины в московском метро тремя уроженцами Дагестана не вызывает межнациональной напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах - и неважно, какой они национальности", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "весьма отрадно, что они (избившие мужчину - ИФ) быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении - следствие и так далее".

"Давайте не будем предвосхищать каких-то судебные решении, это не наша компетенция", - отметил Песков.

"Но то, что речь идет о подонках, - это однозначно. К сожалению, подонки - они самой разной национальности", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Получивший резонанс в СМИ и социальных сетях инцидент в московском метро произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии на перегоне между станциями "Измайловская" и "Партизанская": по предварительной информации, трое, как стало впоследствии известно, уроженцев Дагестана избили молодого мужчину, вступившегося за девушку, которая сделала замечание компании.

В настоящее время пострадавший мужчина проходит лечение в больнице. Все трое участников инцидента с ним арестованы.

Дмитрий Песков Москва Дагестан

Новости

Октябрь в Москве может войти в топ-3 самых сухих за всю историю метеонаблюдений

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени

Суд арестовал супруга экс-замминистра просвещения РФ Раковой

Законопроект об увеличении штрафов за нарушение водителями тишины направлен в кабмин

Мосгордума решила перейти на удаленный формат работы

Мосгордума решила перейти на удаленный формат работы
Пандемия коронавируса

В Москве с начала года завели 75 уголовных дел о сбыте фиктивных COVID-справок

Четвертый подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве

В столичном регионе раскрыли деятельность сети ячеек экстремистов

Власти Москвы допустили появление такси-беспилотников в этом году

Власти Москвы допустили появление такси-беспилотников в этом году
Пандемия коронавируса

В Москве будут бесплатно делать экспресс-тесты на COVID в торговых центрах и МФЦ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });