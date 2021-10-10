Три человека погибли в ДТП в подмосковном Сергиевом-Посаде

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковых автомобилей в подмосковном Сергиевом-Посаде унесла жизни трех человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 22:30 сегодня (9 октября - ИФ) на 7 километре автодороги "Сергиев Посад -Рыбинск - Череповец - Константиново" в Сергиево-Посадском городском округе произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей "Рено" и "ВАЗ". В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля погибли, ещё два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки", - сказали в пресс-службе управления.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.