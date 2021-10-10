В Москве открыли мемориальную доску режиссеру Анатолию Эфросу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В доме, где жил режиссер Анатолий Эфрос, по адресу 1-я Тверская-ямская, 11, открыли мемориальную доску, сообщает Мосгорнаследие.

"Имя Анатолия Васильевича стало неотъемлемой частью истории российского театрального искусства, наряду со Станиславским, Вахтанговым, Мейерхольдом, Таировым. Помимо театральной режиссуры Анатолий Эфрос также известен как кинорежиссёр", - прокомментировал открытие мемориала глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В церемонии открытия приняли участие представители столичных органов власти, родственники, коллеги и другие гости.

Анатолий Эфрос - советский режиссер театра и кино, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился 20 сентября 1925 года в г. Харькове.

Возглавлял с 1963 года Московский театр им. Ленинского комсомола ("Ленком"). В 1984 стал главным режиссером Театра на Таганке сменив Юрия Любимова. Его постановки шли в Современнике, Театре на Малой Бронной, МХАТе им. Горького и других московских и российских театрах.

За свою жизнь Эфрос поставил более 70 постановок и снял 6 кинофильмов.