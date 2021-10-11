Заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза

Число госпитализаций за этот период увеличилось вдвое

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций пациентов с тяжелым течением COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сейчас наблюдается подъем заболеваемости (коронавирусом). Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас важно быстро выявить потенциально больных коронавирусом граждан, и для этих целей вводится экспресс-тестирование на антиген к заболеванию.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 не может не внушать тревогу: за неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%.