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Заболеваемость COVID-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза

Число госпитализаций за этот период увеличилось вдвое

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций пациентов с тяжелым течением COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сейчас наблюдается подъем заболеваемости (коронавирусом). Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас важно быстро выявить потенциально больных коронавирусом граждан, и для этих целей вводится экспресс-тестирование на антиген к заболеванию.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 не может не внушать тревогу: за неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%.

Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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