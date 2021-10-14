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Глава Минздрава допустил дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России может продолжить рост, если не будут вводиться ограничения контактов между людьми и не будет ускорена вакцинация, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Две недели назад премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвали недостаточным уровень вакцинации от коронавируса.

По словам Мурашко, среди россиян старше 65 лет полностью привились 42%. Он считает, что этого мало, в этой группе "должен быть вакцинирован каждый", поскольку граждане в этом возрасте находятся в группе риска по коронавирусу.

По данным оперштаба на утро четверга, за минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом, умерли 986 заболевших.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Михаил Мурашко

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