Глава Минздрава допустил дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России может продолжить рост, если не будут вводиться ограничения контактов между людьми и не будет ускорена вакцинация, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Две недели назад премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвали недостаточным уровень вакцинации от коронавируса.

По словам Мурашко, среди россиян старше 65 лет полностью привились 42%. Он считает, что этого мало, в этой группе "должен быть вакцинирован каждый", поскольку граждане в этом возрасте находятся в группе риска по коронавирусу.

По данным оперштаба на утро четверга, за минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом, умерли 986 заболевших.