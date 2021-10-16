Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В подмосковном Клину отравились 36 школьников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В медицинские учреждения Клина поступили 36 обращений об отравлении детей, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Семеро детей попали в Солнечногорскую областную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении под наблюдением Клинской областной больницы.

В министерстве образования региона ситуацию взяли на особый контроль, проводится проверка и выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура и следственный комитет области начали проверки по факту отравления двадцати детей в одной из школ в Клину. Инцидент произошел в минувшую пятницу.

Подмосковье Клин

Новости

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID откроют в Москве 18 октября

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });