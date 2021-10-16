В подмосковном Клину отравились 36 школьников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В медицинские учреждения Клина поступили 36 обращений об отравлении детей, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Семеро детей попали в Солнечногорскую областную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении под наблюдением Клинской областной больницы.

В министерстве образования региона ситуацию взяли на особый контроль, проводится проверка и выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура и следственный комитет области начали проверки по факту отравления двадцати детей в одной из школ в Клину. Инцидент произошел в минувшую пятницу.