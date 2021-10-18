Возбуждено уголовное дело об отравлении школьников в Клину

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Клину возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекшем массовое отравление школьников, сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

По последним данным, 15 октября в школе отравились 42 ребенка, им потребовалась медицинская помощь, четверо до сих пор остаются в больнице.

На инвентаре и устройствах для приготовления пищи в школе нашли астровирусы и ротавирусы, которые могли попасть туда как на объекте-носителе (заболевшем), так, и принесены на руках и одежде, сообщило следствие.

В школе образцы воды и пищи взяли на анализ, сотрудники Роспотребнадзора направили на экспертизу продукты, которые ели отравившиеся. В школе допрошены администраторы и истребована необходимая документация.