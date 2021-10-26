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Бывший замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в Новой Москве

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Вчера вечером в садовом товариществе "Родник-1" деревни Десна обнаружено тело 74-летнего пенсионера МВД Новосельцева с множественными ножевыми ранениями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Полковник милиции запаса Новосельцев занимал должность замначальника ГУБЭП МВД (ныне - главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) в 1990-х годах. Тогда же ушел на пенсию.

Андрей Новосельцев

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