Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержанный не мог вернуть семье погибшего долг, считает следствие

Архивное фото Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Алексея Новосельцева, сообщила редставитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

В столичном управлении СК уточнили, что задержан уроженец Московской области 1961 года рождения. На допросе он объяснил, что мотивом убийства стал денежный долг, который он не смог вернуть семье погибшего.

Новосельцев был убит в конце октября в новой Москве. Тело 74-летнего пенсионера МВД обнаружили 25 октября в садовом товариществе "Родник-1" деревни Десна с множественными ножевыми ранениями. Столичный СК возбудил дело об убийстве.

Полковник милиции запаса Новосельцев занимал должность замначальника ГУБЭП МВД (ныне - главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) в 1990-х годах. Тогда же ушел на пенсию.

Новосельцева нашли убитым 25 октября в садовом товариществе "Родник-1" деревни Десна. Источник "Интерфакса" говорил, что он получил множественные ножевые ранения. По факту было возбуждено уголовное дело.

Полковник милиции запаса Новосельцев занимал должность замначальника ГУБЭП МВД (ныне - главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) в 1990-х годах. Тогда же он ушел на пенсию.