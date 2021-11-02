Вузы РФ смогут продолжить обучать студентов удаленно с 8 ноября

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российские вузы с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате с применением дистанционных технологий, сообщили в Минобрнауки РФ.

"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном во вторник.

Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.

Уточняется, что при ведении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее, за три дня, предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования.

Также вузам необходимо "обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий".

В РФ с 30 октября по 7 ноября указом президента объявлен период нерабочих дней, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса. В связи с этим Минобрнауки рекомендовало российским вузам в эти дни организовать обучение с использованием дистанционных технологий. Большинство учебных заведений отвели данный период для самостоятельной работы студентов. Занятий вузы проводить не планируют, за исключением индивидуальных консультаций. Это касается и творческих образовательных организаций, между тем некоторые из них планируют продолжить репетиции.